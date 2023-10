Per il terzo anno consecutivo Silvi ottiene la bandiera gialla della Fiab di "Comune ciclabile"

La Fiab Italia ha riconosciuto alla città anche per il 2023 la Bandiera gialla della ciclabilità al Comune di Silvi. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale ricordando che il vessillo identifica il grado di virtuosità di un comune rispetto alla possibilità di utilizzare le biciclette all’interno del proprio territorio ma anche l’apertura al turismo in sella. L'amministrazione comunale con il sindaco Andrea Scordella, i consiglieri Vincenzo Caruso e Giusy Di Giovanni ha accolto il presidente Fiab Alessandro Tursi per la consegna della bandiera.

L'amministrazione comunale ha commentato:

"Confermate anche le due bike smile, ma ci proponiamo per il prossimo anno con una serie di interventi migliorativi sulla viabilità sostenibile a prendere le tre bike smile. Silvi è la dimostrazione di come, attraverso precise scelte politiche, importanti investimenti, azioni ed iniziative ad hoc, sia possibile, promuovere una mobilità sostenibile, al fine di aumentare la qualità della vita dei suoi cittadini." Ricordiamo che lo stesso riconoscimento, sempre con due smile bike, è stato consegnato nei giorni scorsi al Comune di Montesilvano.