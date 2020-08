Per il progetto Pesos già 81 biciclette in strada: tutti i numeri presentati dall'assessore Albore Mascia

Ottantuno biciclette già consegnate, ed altre 34 in arrivo e già prenotate. È questo il bilancio della prima fase di "Pesos", il progetto di mobilità sostenibile avviato dall'amministrazione comunale fra i dipendenti e studenti della città. L'assessore Albore Mascia ha fatto sapere che resteranno di fatto solo 15 biciclette da assegnare, di cui 10 saranno bici di cortesia per eventuali sostituzioni.

La prima fase, fa sapere l'assessore Albore Mascia, si concluderà il 7 agosto, e poi riprenderà il 7 settembre. A fine mese, il 24 agosto, sarà avviata la fase di riconsegna dei primi mezzi affidati. Presto sarà attivata anche una newsletter per tenere aggiornati gli utenti e fornire informazioni sull'avanzamento del programma.

E’ un risultato importante quello che abbiamo ottenuto, già in questa prima fase di attuazione del progetto. Sarà importante che aziende e enti che hanno dato la loro disponibilità a partecipare, tredici in tutto, ci affianchino costantemente nell’attività di promozione. Attraverso questa iniziativa vogliamo contribuire a far passare un messaggio importante: è possibile andare a scuola o sul posto di lavoro senza accendere un motore.

Albore Mascia ha sottolineato come la bicicletta a pedalata assistita sia importante, assieme al monopattino, per spostamenti veloci e leggeri, per abbassare i tassi d'inquinamento in città, facendo diventare Pescara più vivibile e smart.

Per informazioni: www.progettopesos.it - Facebook: progettopesos

Per assistenza: assistenza@progettopesos.it