Nuova pista ciclabile in fase di realizzazione in via Lo Feudo davanti al tribunale [FOTO]

Un nuovo tratto di pista ciclabile è in fase di costruzione in via Lo Feudo a Pescara davanti al tribunale.

Da qualche giorno infatti macchine e operai sono al lavoro per ricavare uno spazio dedicato alle biciclette e ai monopattini.

Di conseguenza è stata ridotta la doppia corsia di marcia con l'inserimento di un cordolo in cemento sul lato mare della carreggiata.

Il nuovo tratto si andrà a collegare sia con quello che poi porta in via Misticoni che con quello che porta in via Alento e in via Rio Sparto. Dall'altro lato invece consentirà di raggiungere il Corridoio Verde i cui lavori sono iniziati nei giorni scorsi. Una residente lamenta il fatto che il cordolo di cemento armato sia stato inserito anche in corrispondenza delle strisce pedonali: «Hanno pensato bene di impedire l'accesso al marciapiede facendo un bel cordolo di 20 centimetri di altezza senza nessun rispetto delle barriere architettoniche».