Monopattini e biciclette elettriche: testi di guida e formazione con la Bit Mobility per utilizzarli in totale sicurezza

L'utilizzo dei monopattini e delle bici elettriche in sharing presenti in città è sempre più diffuso, ma bisogna avere più consapevolezza del fatto che si è a bordo dei mezzi di trasporto veri e propri e dunque anche chi li utilizza deve sapersi muovere in strada nel rispetto degli altri utenti.

Ecco perché in occasione della settimana europea della mobilità sostenibile (16-22 settembre) la Bit Mobiliy ha organizzato in diverse città italiane eventi sulla sicurezza stradale e la mobilità sostenibile. A Pescara l'appuntamento, organizzato in collaborazione con il consorzio Autoscuole Aternum, è domenica 17 settembre dalle 9 alle 18.

Una vera e propria giornata di formazione rivolta a tutti coloro che desiderano avvinarsi al mondo della micromobilità elettrica in condivisione. All'interno del porto turistico ci saranno quindi dei desk informativi per distribuire gadget gratuiti, voucher della durata di 15 minuti per il test dei mezzi e materiale informativo e formativo incentrato proprio sull'utilizzo corretto di monopattini, bici e scooter elettrici. Sarà l'occasione per sottoporsi a dei quiz teorici mettendo alla prova le proprie conoscenze e per prendere parte a test drive gratuiti. A conclusione della Settimana europea della mobilità sostenibile, Bit Mobility premierà inoltre i tre utenti che, a livello nazionale, avranno percorso il maggior numero di chilometri con i mezzi a noleggio.