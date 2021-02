La Fiab sull'autovelox in via di Sotto: "Anche tutto il centro abitato dovrebbe avere il limite massimo a 30 km/h"

L'associazione dei ciclisti anonimi abruzzesi commenta l'entrata in funzione dell'autovelox installato in via di Sotto per ridurre gli incidenti stradali

Limite massimo di 30 km/h in tutto il centro abitato di Pescara e non solo in via di Sotto. La Fiab, l'associazione dei ciclisti anonimi abruzzesi, commenta la notizia dell'ufficalizzazione dell'entrata in funzione dell'autovelox a partire dal 22 febbraio proprio in via di Sotto, per evitare gli incidenti che si ripetono costantemente nel tempo lungo l'arteria stradale.

Secondo l'associazione, dunque, quel limite di velocità renderebbe la vita più agevole e sicura ai cittadini, soprattutto per i pedoni e ciclisti:

Assistiamo oltretutto a curiosi incidenti stradali di automobili che non cozzano contro altri veicoli in transito, ma escono di strada, si ribaltano, urtano auto in sosta provocando danni molto seri: cosa succederà mai? L'unico vero motivo di tanta stranezza è la distrazione, nella stragrande maggioranza dei casi: e noi che frequentiamo la strada notiamo quotidianamente il principale fattore di distrazione di questa epoca.

In tutte le città d'Europa, spiega la Fiab, si sta procedendo alla riduzione del limite massimo di velocità a 30 km/h, che consente l'arresto di un veicolo in 13 metri, mentre per 50 km/h lo spazio sale pericolosamente a 30 metri. Una differenza enorme che incide sull'impatto con un pedone o ciclista: