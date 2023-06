Deposito custodito per le biciclette e servizio di noleggio per quelle a pedalata assistita nella ciclostazione di Porta Nuova

Forse non tutti lo sanno ancora ma nei locali della vecchia stazione ferroviaria di Pescara Porta Nuova da qualche anno è presente la ciclostazione.

Ovvero un luogo nel quale è possibile sia lasciare in deposito custodito la propria bicicletta (servizio ora tornato pienamente attivo) ma anche noleggiarne una a pedalata assistita.

Come si legge sul sito del Comune «l’infrastruttura stata realizzata utilizzando un co-finanziamento del Ministero dell’Ambiente e dell’Ati Euromobility – Cras Srl per un importo di 66mila euro».

Sempre sul sito del Comune si legge ancora: «La velostazione è attrezzata con illuminazione, videosorveglianza, rastrelliere portabici, sistema di ricarica ebike, angolo riparazione biciclette, compressore per il gonfiaggio pneumatici, armadietti porta bagagli e sistemi di controllo accessi. L’accesso ai locali della velostazione è automatizzato: ogni utente è in possesso di un badge attraverso il quale è in grado di aprire e chiudere la porta che gli consente di accedere al deposito, ove preleva o consegna la propria bicicletta, opportunamente collocata in un portabici con i posti numerati. In questo modo si offre l’opportunità di custodire in un luogo sicuro la propria bicicletta sia per brevi periodi, sia per periodi più lunghi, incoraggiando i cittadini a utilizzare mezzi alternativi alle auto».

La gestione inizialmente era stata affidata alla concessionaria Faieta Motors che ha anche l'adiacente bar. Adesso invece, da qualche tempo, a occuparsi della ciclostazione è la Fiab Pescara (Federazione italiana ambiente e bicicletta) con i propri volontari. La ciclostazione è anche diventata sede della stessa associazione e al suo interno oltre alle riunioni vengono svolte anche altre attività come la punzonatura, i corsi sull'uso delle bici, cicloescursioni, convegni e corsi scolastici. Lasciare in deposito custodito la propria bicicletta ha un costo di 15 euro al mese mentre queste sono le tariffe del noleggio delle bici a pedalata assistita: 135 euro per un mese, 240 euro per 2 mesi, 315 euro per 3 mesi, 360 euro per 4 mesi e 375 euro per 5 mesi. Questo invece il listino riservato ai dipendenti pubblici: 40 euro per un mese, 75 euro per 2 mesi, 110 euro per 3 mesi, 140 euro per 4 mesi e 160 euro per 5 mesi.

Usare maggiormente la bici ha numerosi vantaggi: il primo personale è quello relativo alla salute, è scontato ripetere che fare attività fisica faccia bene; il secondo, più generale, è quello che utilizzando meno automobili l'inquinamento atmosferico diminuisce. Inoltre se le strade fossero più libere dai veicoli a motore ne gioveremmo tutti anche a livello acustico. Dunque sfruttare l'opportunità della ciclostazione come incentivo per un maggiore utilizzo sia della propria bicicletta, che lasciata in strada tempo due notti non si ritrova purtroppo o si ritrova con parti mancanti, che di quelle a noleggio a pedalata assistita è una opportunità da cogliere.

La ciclostazione il lunedì è chiusa, mentre è aperta il martedì, il mercoledì, il givoedì e il venerdì dalle ore 16 alle 19:30 e il sabato dalle ore 9:30 alle 12:30.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al numero 08547078260