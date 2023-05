Per fare spazio al Giro "spariscono" le ciclabili di viale d'Annunzio e via Conte di Ruvo, ecco come la Fiab vuole siano rifatte [FOTO]

Il rifacimento degli asfalti ha portato alla si spera temporanea cancellazione delle piste ciclabili della parte nord di viale d'Annunzio (su entrambi i lati) e di via Conte di Ruvo dove al momento non c'è più neanche la corsia preferenziale degli autobus e così la Fiab Pescara, nel sottolinearlo, prende la palla al balzo per avanzare la sua proposta su come queste dovranno essere nuovamente realizzate.

Se la città per il Giro d'Italia la città si è giustamente fatta bella, sottolinea la sezione locale della Federazione italiana ambiente e bicicletta, è il momento di 2dare più spazio alle due ruote con corsie ciclabili monodirezionali di generazione 2.0: tutte le corsie, su entrambi i lati di via d’Annuncio chiediamo vengano portate a due metri di larghezza invece che un metro e mezzo”, scrivono in una nota sottolineando “che da regolamento 557/99 è il minimo, non il massimo”.

.

Per quanto riguarda via Conte di Ruvo invece “la corsia inclusa in quella preferenziale dei bus di potrebbe invece arrivare ad un metro e mezzo visto ce a sinistra della bici transita un autobus. Inoltre, visto l’ammaloramento, la miglioria potrebbe essere estesa su tutto quest’asse stradale, fino a via Marconi”.

Quindi il tratto davanti a piazza Garibaldi dove, prosegue la Fiab, “chiediamo che la corsia venga rimossa dal marciapiede e quindi realizzata sulla carreggiata, nello spazio attualmente riservato al parcheggio di dieci auto, che interrompono la continuità del tracciato. È inverosimile che la corsia faccia una contro intuitiva curva ad 'angolo', invece che andare dritto, per svanire su uno spazio disagevole dove non transiterà mai nessuno”.

“In aggiunta all’upgrade dimensionale e funzionale dei tracciati ciclabili, nelle modalità richiamate, chiediamo si faccia anche una integrazione comunicativa preventiva, per spiegare le ragioni dell’intervento, coinvolgendo quanti a qualunque titolo interessati. Su entrambi i fronti – conclude la Federazione - siamo disponibili a dare la nostra fattiva collaborazione”