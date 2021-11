La Regione Abruzzo presenta a Milano il progetto Tiger per l'efficientamento energetico degli alloggi popolari

Presentato a Milano nell'ambito della rassegna nazionale "Urbanpromo" il progetto Tiger della Regione Abruzzo per l'efficientamento energetico dell'edilizia popolare, con un risparmio di oltre il 30% dei consumi energetici e di 1.760 tonnellate all'anno di anidride carbonica. L'evento meneghino punta ad accendere riflettori sui processi di riqualificazione di parti di città degradate o comunque prive di una propria identità. Per la Regione è presente il direttore del dipartimento territorio e ambiente Pierpaolo Pescara che ha spiegato come saranno coinvolti 1500 alloggi popolari su 58 comuni abruzzesi.

Il progetto, coordinato dalla Regione, in collaborazione con le cinque Ater regionali, due agenzie energetiche (Agena e Aess) e Aisfor prevede nei 36 mesi attività preparatorie per l'assegnazione della gara d'appalto dal valore di circa 16 milioni di euro fino ad arrivare alla pubblicazione della gara d'appalto, dopo 'audit energetico per conoscere le caratteristiche tecniche degli edifici; la nomina di un esperto legale e la definizione degli aspetti legali della gara; la costruzione di un piano finanziario integrando risorse regionali e nazionali con contratti di prestazione energetica (Epc).