Entro il 2021 a Pescara 20 mila punti luce led con intelligenza artificiale: nuovi impianti anche in piazza Salotto

Entro la fine del 2021 Pescara sarà una città "total led", ovvero con 20 mila punti luce a tecnologia led e con un'jntelligenza artificiale capace di comunicare immediatamente i guasti ottimizzando i tempi d'intervento. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, con la giunta che ha approvato il “Progetto esecutivo degli interventi Total led” inviato da Enel Sole il 17 dicembre e poi valutato dal Comune su disposizione di Pescara Energia Spa.

Il progetto prevede interventi di sostituzione su 19118 apparecchi luminosi e l'integrazione di 260 punti dovuti a interventi migliorativi. Il totale sarà di 19387 apparecchi luminosi adeguati a led. Verranno installati anche 186 apparecchi luminosi nuovi lungo la strada parco sfruttando i pali della filovia, sostituiti 798 alimentari di apparecchi a led e sistemati 1496 sostegni esistenti e rimossi 237 sostegni inutilizzati.

Infine verranno sostituiti 2171 pali in vetroresina con rimozione senza ripristino di 151 pali e verniciati 8943 sostegni. Piazza Salotto avrò anche 40 nuovi punti luce nei portici. La spesa complessiva è di 17,141 milioni di euro a fronte dei 10,608 milioni iniziali. La differenza sarà totalmente a carico di Enel Sole. Il progetto dunque risulta vantaggioso per Pescara, in quanto ottimizza gli attuali impianti fornendo un sensibile miglioramento del servizio con consumi ridotti.