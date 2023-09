Oltre 22mila impianti fotovoltaici residenziali in Abruzzo: la regione diventa sempre più green

L’Abruzzo diventa sempre più green: ad oggi si conta più di 22.506 impianti fotovoltaici residenziali. La nostra regione si piazza a metà classifica delle altre italiane, che stanno scegliendo soluzioni sempre più attente all’ambiente.

Lo evidenzia l’ultima ricerca condotta da Otovo, marketplace europeo dedicato alla vendita online di pannelli fotovoltaici per il mercato domestico, che ha stilato una panoramica completa della produzione energetica nel territorio, elencando anche i benefici economici e di sostenibilità.

Negli ultimi anni l’Abruzzo ha preso parte alla grande corsa delle regioni italiane alle fonti di energia rinnovabile, prima tra tutte quella solare.

In crescita gli impianti fotovoltaici installati, che producono 2.455 GWh di energia totale. In Abruzzo, un impianto fotovoltaico produce in media tra 1.150-1.350 kWh all’anno per ogni kWp installato.

Sempre più famiglie abruzzesi scelgono per la propria abitazione fonti di energia pulita, installando pannelli solari e contribuendo a costruire un futuro più green per la regione che registra una produzione di energia solare media annua maggiore di grandi regioni come il Trentino Alto Adige (tra i 1.000-1.200 kWh).

“Le potenzialità green che hanno regioni come l’Abruzzo sono per noi di Otovo molto importanti per la nostra missione di contribuire a un futuro più sostenibile per le generazioni future" dichiara Fabio Stefanini, managing director di Otovo Italia, Austria, Svizzera e Germania, marketplace europeo dedicato alla vendita e installazione di impianti fotovoltaici in ambito residenziale - “È importante vedere come il desiderio delle famiglie di passare all’energia green vada di pari passo con le iniziative regionali per lo sviluppo di comunità energetiche e per una coscienza civile più sostenibile ”.

L’installazione di un impianto fotovoltaico in Abruzzo può avere molti benefici, tra cui il raggiungimento dell’indipendenza energetica consumando la stessa energia che si produce nella propria abitazione con i pannelli fotovoltaici. Integrando sistemi di accumulo, è inoltre possibile immagazzinare l’energia prodotta e utilizzarla in un secondo momento, specialmente in inverno o alla sera, dove l’esposizione al sole è ridotta. Oltre a questo, è possibile considerare il servizio dello scambio sul posto, offerto dal Gestore dei Servizi Energetici (Gse), che permette di immettere l’energia in eccesso nella rete. Quando il valore dell’energia immessa in rete è maggiore dell’energia prelevata si possono liquidare le eccedenze: in questo caso il GSE pagherà l’energia in eccesso.

Considerando tempi di rientro dell’investimento di circa 4-5 anni, con un rendimento annuale del 20-25%, la scelta di installare un impianto fotovoltaico può quindi diventare molto vantaggiosa per l’efficientamento energetico della propria abitazione, vista anche la possibilità di recuperare il 50% del costo dell’impianto tramite detrazione fiscale in 10 anni.

Nonostante lo stop allo sconto in fattura, acquistare un impianto fotovoltaico risulta comunque molto vantaggioso grazie ai diversi incentivi disponibili, tra cui anche il Finanziamento Solare, che offre il tasso di interesse nominale (Tan) e Taeg variabili in base all’importo finanziato e alla durata del finanziamento.

Non mancano in Abruzzo le iniziative e i progetti a dimostrazione dell’impegno della regione nell’ambito del fotovoltaico. Primi tra tutti i vari progetti nella città dell’Aquila per l’avviamento di comunità energetiche che ad oggi rappresentano un efficace strumento nella lotta contro i cambiamenti climatici, ma anche nel contrastare la povertà energetica.

Nel 2022 inoltre è nato il progetto Osservatorio Abruzzo, il primo osservatorio territoriale che indaga sull’andamento dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) dedicati alla regione, dei quali circa 2,4 milioni euro destinati alla realizzazione di un progetto per il turismo green.