Presentata a Città Sant'Angelo la prima comunità energetica d'Abruzzo

Presentata a CIttà Sant'Angelo martedì 19 settembre la prima comunità energetica d'Abruzzo. L'evento si è tenuto nel teatro comunale ed ha visto la partecipazione fra gli altri del sindaco Matteo Perazzetti, di Marco Pennarossa Ceo di Energylab3 e di Federico Ferri responsabile tecnico Energylab3. L'obiettivo era quello di illustrare a tutti i cittadini il vantaggio della creazione di una comunità energetica che, lo ricordiamo, permette grazie ad impianti fotovoltaici la produzione indipendente di energia elettrica da utilizzare direttamente o da rivendere al gestore del servizio, con un notevole risparmio in termini di costi sulla bolletta e un impatto zero per quanto riguarda la produzione e il consumo di elettricità.

Il sindaco Perazzetti ha commentato:

"Importante incontro per presentare alla cittadinanza la prima comunità energetica d'Abruzzo, esattamente qui a Città Sant'Angelo. Un progetto al passo con le attualissime tematiche di sostenibilità, ecologia ed autosufficienza energetica."