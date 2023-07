Acqua piovana: come raccoglierla e come utilizzarla

Ideale per innaffiare le piante e gli orti, per fare le pulizie domestiche e tante altre faccende, l’acqua piovana rappresenta la soluzione green ed economica a quella che sgorga dai nostri rubinetti.

In antichità, ma ancora oggi in campagna e le nostre nonne, raccolgono all’interno di vari contenitori, posti all’esterno della propria abitazione, l’acqua piovana. Ma come possiamo raccoglierla? Ci sono metodi casalinghi e altri decisamente più professionali. Tutto dipende da come si vuole impiegare l’acqua piovana.

Per non sprecare il frutto della condensazione del vapore acqueo, dovuta all’evaporazione delle acque terrestri (mari, fiumi, laghi), si può raccogliere all’interno dei secchi posti in giardino o sui balconi. Basta metterli all’esterno e attendere che piova oppure collocarli quando il meteo promette pioggia. Se i secchi sono troppo ingombranti, si possono posizionare delle bottiglie in plastica con la parte superiore tagliata.

Canaline e grondaie sono pensate per incanalare acqua piovana, che scorre sul tetto. Quindi una buona idea è quella di sistemare vaschette o taniche nella parte finale delle canaline, così da raccogliere l’acqua in eccesso. È un ottimo metodo, anche molto furbo, tuttavia le canaline e le grondaie devono essere ben pulite, altrimenti il rischio è quello di raccogliere acqua sporca inutilizzabile.

Sapete che esistono delle ditte specializzate nella raccolta delle acque piovane? Queste sono in grado di fornire dei sistemi professionali, da installare in base all’effettiva necessità. Solitamente sono sistemi utilizzati da chi ha grandi campi da irrigare. Le soluzioni prevedono l’installazione di pozzi a terra oppure sistemi e serbatoi di recupero, alcuni dei quali sono anche in grado di filtrare, purificare e distribuire l’acqua piovana.

Usi dell’acqua piovana

L’acqua piovana è ottima per innaffiare orti, piante e fiori. Si può anche usare nello scarico del wc e per lavare la propria auto. È quindi utile per risparmiare sull’acqua a uso domestico e fa bene all’ambiente.