"Musica dal Vino" a Montesilvano Colle 

Prezzo € 25 (assaggi + degustazioni guidate). Ridotto per operatori della ristorazione: € 15. Ingresso solo banco di assaggi: € 10 (cinque degustazioni)

Sabato 2 e domenica 3 settembre a Montesilvano Colle si terrà l'evento "Musica dal vino 2023", alla sua prima edizione. Si tratta di una manifestazione ecologista dedicata al tema dell’inclusione e all'esaltazione della biodiversità, tra stili di vino naturale, vita, arte e musica, il cui programma prevede l’assaggio al calice guidato dai produttori e da amanti e cultori del vino, oltre che abbinamenti studiati e proposti dalla migliore ristorazione locale, il tutto accompagnato da un intrattenimento musicale affidato ad esperti del settore.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Montesilvano e promossa dalla Proloco di Montesilvano Colle. Appuntamento a partire dalle ore 18, in largo Belvedere. In assaggio, grandi vini genuini frutto del lavoro di appassionati viticoltori abruzzesi, dal Gran Sasso alla costa dei Trabocchi. Un servizio di enoteca garantirà l’acquisto dei vini degustati. La manifestazione si dichiara apertamente non violenta e pacifista, quindi contraria a tutte le guerre. Ingresso su prenotazione: 366/3660345.

Programma

Sabato 2 settembre

- 18.00 apertura banchi di degustazione;

- 19.00 degustazione con sommelier Vini della Cantina Maurizi di Controguerra su prenotazione. Abbinamenti a cura di Br1 ristorante

- 20.00 degustazione con sommelier Vini della Cantina Signora Luna di Tocco da Casauria prenotazione; abbinamenti a cura della Grotta degli Dei;

- 21:30 spettacolo musicale “Sonido Gitano” con Fabrizio Stella, voce e chitarra, e Stella Astolfi, ballerina

Domenica 3 settembre

- 18.00 apertura banchi di degustazione;

- 19.00 degustazione con sommelier Vini della agricola Vaddinelli solo su prenotazione, abbinamenti a cura di Br1 Suites & Ristorante;

- 20.00: presentazione del libro “ Erbe spontanee mangerecce e fitoalimurgiche.

Viaggio alla riscoperta dei piatti della ricca cucina in uso presso le popolazioni contadine” di Maria Rosaria e Nino Tieri, modera Micaela Ortolano della Libreria moderna di Fabulinus e Minerva, Ortona.

- 22.00 spettacolo musicale Andrea Castelfranato Live