Rinviata 'Las.fair', la fiera dell'arte emergente

Rimandata "Las.fair", la manifestazione d’arte contemporanea rivolta agli artisti emergenti che si sarebbe dovuta tenere dal 28 al 30 maggio, all'Aurum, in tre sale espositive attrezzate. Il rinvio si è reso necessario "per cause di forza maggiore a seguito delle restrizioni governative". Erano in programma talk con esperti e protagonisti del mondo dell'arte contemporanea e attività come workshop e masterclass, con l’obiettivo di offrire ai giovani artisti l’opportunità di presentare fisicamente i loro lavori in un contesto aperto e stimolante, ma anche di favorire momenti di incontro, discussione, scambio e crescita che diano vita a sinergie, collaborazioni, nuove opportunità e progetti.

Un movimento creativo che si propone di contribuire al tessuto culturale e artistico della città, con l’inevitabile proposito di affermarsi, nel lungo periodo, come una realtà significativa nel panorama dell’arte contemporanea del nostro Paese. 'Las.fair' è ideata e organizzata dall’associazione culturale Limite Arti Sicure di Pescara, fondata da Federica Di Ninni, architetto, e Francesca De Salvia, restauratrice e storica dell’arte. Quanto prima verranno annunciate le nuove date.