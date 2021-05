Nuovo film per Sara Serraiocco: reciterà con Elio Germano e Luigi Lo Cascio

La pellicola, in base a quanto riportato dalla stessa attrice pescarese attraverso un hashtag, si intitolerà "Il signore delle formiche"

L'attrice pescarese Sara Serraiocco si prepara a tornare al cinema con un nuovo film. Lo ha comunicato lei stessa questa mattina sulla propria pagina Facebook. Ecco il post:

"Felice di annunciarvi che sarò protagonista in un nuovo film di Gianni Amelio, accanto a due grandi attori: Elio Germano e Luigi Lo Cascio".

La pellicola, in base a quanto riportato dalla stessa Serraiocco attraverso un hashtag, si intitolerà "Il signore delle formiche". Sara è reduce dal successo di "Non odiare", in cui ha recitato al fianco di un altro monumento del grande schermo: Alessandro Gassmann. Inoltre ha appena terminato le riprese del nuovo film di Paolo Genovese "Il primo giorno della mia vita" con Toni Servillo e Margherita Buy.