Riapre il cinema Massimo con il film vincitore dell'Oscar

È la prima sala in Abruzzo a riprendere gli spettacoli. Gli orari consueti delle proiezioni subiranno riduzioni per garantire il rispetto del coprifuoco alle ore 22

Da giovedì 29 aprile riaprirà il cinema Massimo, prima sala in Abruzzo a riprendere le proiezioni. Tutti gli ambienti sono stati sanificati e saranno costantemente mantenuti tali nel rispetto delle norme vigenti. Anche il distanziamento sarà assicurato all’interno della struttura, grazie a un’apposita segnaletica che regolerà gli accessi, i deflussi e l’assegnazione dei posti. Gli orari consueti delle proiezioni (dalle ore 15,15) subiranno riduzioni per garantire il rispetto del coprifuoco alle ore 22. La programmazione comprende i seguenti film:

Nomadland (trionfatore agli Oscar 2021)

Minari

Lezioni di persiano

Mank

Lei mi parla ancora

Visca

La settimana prossima la programmazione verrà incrementata dalla nuova commedia scritta e diretta da Woody Allen, Rifkin’s Festival, che debutta in Italia esclusivamente in sala per festeggiare la riapertura nazionale. Maggiori informazioni sugli orari degli spettacoli si possono ottenere consultando il sito internet www.pescaracityplex.it. Prevendita on line disponibile su www.ciaoticket.it.