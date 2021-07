All'Arca di Spoltore proiezione speciale di "School of Mafia" con il regista e gli attori

Stasera alle ore 20.45, nel multicinema Arca di Spoltore, si terrà una proiezione speciale del film "School of Mafia" alla presenza del regista Alessandro Pondi, degli attori Giulia Petrungaro e Giulio Corso e dell'autore delle musiche e delle canzoni originali del film Cris Ciampoli. L'evento è organizzato dal critico cinematografico Francesco Di Brigida con Multicinema Arca, e sul palco presenterà gli ospiti della serata Libera Candida D'Aurelio. Info e prenotazioni: www.multicinema.it.

Il film è una black-comedy all'italiana piena di gag irresistibili, scritta e diretta da Alessandro Pondi e gli attori Giuseppe Maggio, Michele Ragno, Giulia Petrungaro, Giulio Corso, Emilio Solfrizzi, Fabrizio Ferracane, Maurizio Lombardi, Paola Minaccioni, Nino Frassica, Gianfranco Gallo, Monica Vallerini e Paola Lavini. Prodotto da Rodeo Drive con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, "School of Mafia" è al cinema dal 24 giugno.

La trama

New York – giorni nostri. Tony Masseria, Joe Cavallo e Nick Di Maggio sono tre ragazzi newyorkesi. Hanno sogni, aspirazioni, progetti per la propria vita: Nick è un chitarrista che sta per entrare nel talent show più famoso d’America, Joe è un cadetto dell’accademia di polizia e Tony è un insegnante di danza. Un ostacolo li separa dalla realizzazione dei loro sogni: sono i figli dei tre boss mafiosi che si spartiscono i traffici illegali della città, determinati a farli diventare, volenti o nolenti, gli eredi dei loro affari.

I tre padri, dunque, rapiscono i loro figli per portarli in Sicilia, alla scuola di Don Turi 'u Appicciaturi, il Padrino più temuto, che dovrà addestrarli a diventare dei veri boss. Sarà un duro percorso per tutti e tre, ma sarà anche un percorso di crescita personale che permetterà a Tony, Nick e Joe di definirsi e capire ciò che sono e ciò che potranno diventare.