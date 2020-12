Casting per il cortometraggio 'Me' sul cyberbullismo, ecco come partecipare. Il film, per la regia di Antonio Di Luca, verrà girato a Pescara alla fine di febbraio 2021. Si cercano ragazzi/e di età compresa tra gli 11 e i 14 anni per ruoli da protagonista e co-protagonista.

Per candidarsi basta inviare una mail con 2 foto (primo piano e figura intera), città di provenienza e il recapito telefonico di entrambi i genitori in caso di minori. Una prima selezione verrà effettuata via mail, per poi prendere appuntamento per un colloquio che si svolgerà nea sala consiliare del comune di Pescara.

Spiega Di Luca: "È una sorta di autobiografia perchè io stesso, da quando frequentavo la quarta elementare, sono stato vittima di bullismo fino alla fine della scuola media. Però oggi, grazie all'arte e allo spettacolo di cui faccio parte sin da quando avevo 15 anni, ne sono fortunatamente uscito. Ecco, l'idea è proprio quella: far capire ai ragazzi che, nonostante le sofferenze molto forti, si ha sempre una via d'uscita se lo si vuole. Non è facile, non lo è stato neanche per me, anzi. Però la mia buona volontà mi ha aiutato a superare momenti che sembravano non finire mai. Non solo io, ma anche quelli che mi bullizzavano, oggi sono padri di famiglia, proprietari di attività commerciali e persone affermate nel mondo dello spettacolo. Per cui credo di non essere stato l'unico a cambiare vita".