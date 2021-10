Aeroporto d'Abruzzo: partono i voli per Trieste, Genova e Lamezia con FlyLeone

Volo inaugurale verso Trieste venerdì 8 ottobre, poi al via i collegamenti con Genova e Lamezia Terme

Partono i primi voli operati da FlyLeone dall'aeroporto d'Abruzzo di Pescara verso Trieste, Genova e Lamezia Terme.

Come fa sapere la compagnia aerea, «dopo alcuni ritardi dovuti al protrarsi di iter burocratici che hanno condizionato la timeline prevista per l’avvio dell’attività e di cui ci scusiamo con i clienti che ci hanno dato fiducia e che speriamo di ospitare presto a bordo, finalmente il giorno speciale del debutto del Gruppo FlyLeOne è arrivato».

Il giorno è venerdì 8 ottobre con il primo volo che decollerà dall’aeroporto d’Abruzzo verso Trieste alle ore 7 con atterraggio previsto alle ore 8:10.

La durata del volo sarà di circa un’ora e 10 minuti. A bordo, come speciale benvenuto, i primi passeggeri di FlyLeOne riceveranno uno speciale kit di bordo e saranno accolti dal comandante e dal Ceo della compagnia Stefano Costantini. In occasione dello start-up il Gruppo FlyLeOne annuncia una tariffa lancio di 50 euro nei giorni della più grande regata del mondo “La Barcolana” di Trieste ! La tariffa lancio è valida fino al 22 ottobre su tutte le destinazioni servite con prenotazioni e acquisto biglietti effettuati contattando il customerservice (+39/327-0999131) - offerta soggetta a disponibilità limitata e non rimborsabile.

«Pescara», si legge in una nota, «rappresenta un mercato ideale sul quale avviare l’attività poiché è centrale sul territorio nazionale e presenta ancora diverse destinazioni senza collegamenti non-stop. Si avviano così i servizi sui primi mercati nazionali non collegati da Pescara: Trieste, Genova e Lamezia con frequenze plurisettimanali a cui si aggiungerà Verona da metà novembre».