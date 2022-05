Riprende il volo Pescara-Cagliari dall'aeroporto d'Abruzzo

Il volo Pescara-Cagliari operato dalla compagnia aerea low cost Volotea torna a essere operativo da domani, venerdì 27 maggio.

I collegamenti dall’aeroporto d'Abruzzo verso la Sardegna avranno 2 frequenze a settimana, ogni martedì e venerdì.

Questa ripartenza si aggiunge alla tratta di Volotea già operativa alla volta di Catania (ogni martedì e venerdì).

La ripartenza dei voli conferma l’impegno della low-cost nell’offrire collegamenti comodi, veloci e diretti dallo scalo abruzzese verso alcune tra le più importanti città italiane. «Siamo davvero felici di riattivare le rotte per Cagliari e Catania. Quest’estate, i passeggeri abruzzesi potranno raggiungere, a bordo dei nostri aeromobili, le due principali isole italiane, per concedersi una vacanza all’insegna di mare cristallino, arte e buon cibo. Allo stesso tempo, con i collegamenti da e per Pescara puntiamo a incrementare il numero di turisti incoming desiderosi di visitare l’Abruzzo alla scoperta del suo straordinario patrimonio naturalistico e culturale», dice Valeria Rebasti, commercial country manager Volotea Italy & Southeastern Europe di Volotea.

«Con la partenza a partire da domani del collegamento con Cagliari che si affianca alla destinazione di Catania, già ripartita dallo scorso aprile, entra a regime la stagione summer di Abruzzo Airport», afferma Vittorio Catone, presidente della Saga, «una stagione che si preannuncia senz'altro positiva e su cui puntiamo molto, per segnare la vera ripresa post Covid per il nostro scalo e per l'intero comparto aeroportuale».

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.