Al via al Porto Turistico "Visionaria": la kermesse dedicata a innovazione, digitalizzazione e sostenibilità

È iniziata al Porto Turistico di Pescara la rassegna "Visionaria" Adriatic Innovation Forum che fino al 19 novembre tratterà i temi dell'innovazione, digitalizzazione e sostenibilità con start up, imprese e studenti, organizzata dalla Camera di Commercio di Chieti - Pescara. L'obiettivo è portare soluzioni e proposte per fare un salto di qualità sul fronte dell'innovazione anche in Abruzzo, sfruttando le risorse e le possibilità del post pandemia. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con agenzia di sviluppo e il Pd Punto di impresa digitale della Camera di Commercio, con all'interno del programma anche la StartCup Competition 2021

"Letizia Scastiglia, presidente Agenzia di Sviluppo: “Visionaria è il momento di sintesi di cui questo territorio ha bisogno per modellare il nostro ecosistema dell'innovazione. Visionaria è anche un punto di partenza perché ci sta fornendo un metodo per lavorare insieme su temi che possono rappresentare lo sviluppo delle nostre imprese e quindi nel nostro territorio. Una crescita continua che trova il propellente più potente nelle startup innovative. È questo il target su cui Agenzia di Sviluppo sta personalizzando i propri servizi, puntando sul business design e seguendo la missione della rete Enterprise Europe Network: aiutare le imprese ad innovare e crescere nei mercati internazionali.”

Fra i partecipanti, anche Andrea Sammarco vice segretario generale Unioncamere, Paolo Ghezzi, direttore Infocamere, Antonio Romero direttore Dintec e Paolo Cortese senior manager del centro studi Tagliacarne oltre al presidente della Camera di Commercio Chieti - Pescara Gennaro Strever che ha aperto i lavori. Honda per l'occasione ha lanciato un hackathon che durerà per tutta la manifestazione che consiste nel progettare una soluzione per il riutilizzo degli scarti di lavorazione delle plastiche: alla call hanno risposto ben 37 persone, divise in sei gruppi di lavoro. I vincitori saranno proclamati nella giornata conclusiva del 19 novembre.

Saranno infine selezionate le migliori start up abruzzesi che concorreranno al Pni Cube di Milano, competizione nazionale di giovani talenti; una giornata quella di domani, 18 novembre, dedicata alle innovazioni sviluppate dalle aziende abruzzesi ed una tavola rotonda “Donne ed Innovazione” con il comitato imprenditoria femminile ed Università D’Annunzio.