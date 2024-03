Montepulciano e Cerasuolo d’Abruzzo tra i vini più venduti nella grande distribuzione

Sono il Montepulciano e il Cerasuolo d’Abruzzo a comparire nella classifica dei primi cinque vini e spumanti venduti nella grande distribuzione dell’Abruzzo nel 2023, insieme a Pecorino (prodotto anche nelle Marche), Trebbiano (prodotto anche in Emilia), Prosecco (a volume).

Lo riferisce l’anteprima dello studio “Circana per Vinitaly” (su dati registrati da supermercati, ipermercati, discount, libero servizio piccolo), che verrà presentato al Vinitaly di Verona il prossimo 15 aprile.

Il successo dei vini abruzzesi è testimoniato anche a livello nazionale: il Montepulciano d’Abruzzo, cresciuto nel 2023 del 4% con più di 13 milioni di litri venduti, è 4° nella classifica dei vini più venduti; mentre il Cerasuolo d’Abruzzo è 1° nella classifica dei vini “emergenti” con una crescita del 19,7% sull’anno precedente (a volume).

2023 anno difficile per Doc -2,8%; meglio rosati e bianchi

Il 2023 è stato un anno ancora difficile per il mercato del vino nella Gdo, anche se l’inflazione ha pesato meno che nel 2022 e il secondo semestre ha registrato un leggero incremento delle vendite. Il dato complessivo del vino, a livello nazionale, è -3,3% a volume sull’anno precedente (+2,5% a valore). Meglio i vini in bottiglia a denominazione d’origine che scendono del 2,8%, mentre anche le bollicine calano, a – 1,1%. Più in dettaglio: i rosati hanno venduto meglio dei bianchi, i bianchi meglio dei rossi, i vini fermi meglio dei vini frizzanti. Il prezzo medio del vino a denominazione d’origine in bottiglia (Doc, Docg, Igt) è di 5,4 euro al litro, con un aumento medio del 6,3% sull’anno precedente.

“Le strategie per una ripresa dipenderanno dalla scelta di Cantine e distribuzione se preservare i margini oppure recuperare i volumi – osserva Virgilio Romano, business insight director di Circana – Nel primo caso c’è il rischio di una chiusura d’anno non brillante;nel secondo, una maggiore promozionalità potrebbe favorire un recupero dei volumi”.