Crollano in Abruzzo nel primo semestre 2020 le vendite di benzina e gasolio: tutti i dati

Crollano anche in Abruzzo le vendite di benzina e gasolio per autotrazione nel primo semestre del 2020. Lo rende noto il centro studi Continental che ha analizzato i dati riportati dal ministero dello sviluppo economico. Un semestre nero per il settore dei carburanti dovuto ovviamente ai mesi di lockdown che ha imposto una paralisi quasi totale degli spostamenti in automobile e una riduzione significativa dei movimenti di mezzi pesanti commerciali ed industriali.

Nello stesso periodo del 2019 erano state vendute 47.764 tonnellati di benzina, mentre quest'anno ci si ferma a 37.684 tonnellate con un calo del 20,6%. Per il gasolio si passa da 207.550 tonnellate a 168.964 tonnellate, con un calo del 18,6%. A livello provinciale, il calo più importante si è avuto in provincia di Teramo per la benzina, con un -27,5%, seguita da Pescara con il 24,6% di vendite in meno, Chieti -17,4% e L'Aquila -14,8%. Per il gasolio, è invece Pescara la provincia peggiore con un calo del 21,9%, seguita da Chieti (-19,5%), Teramo (-19,2%) e L’Aquila (-14%).

Il calo abruzzese comunque è sensibilmente meno marcato della media nazionale, con una diminuzione di acquisto di benzina pari al 31,2% e di gasolio del 25,3%.