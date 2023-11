Oltre 60 comuni a Pescara per la chiusura stagionale del tour appalti [FOTO]

La tappa abruzzese del tour appalti-Pnrr ha fatto registrare anche questa volta numeri record. Centinaia i partecipanti all'Aurum di Pescara, in rappresentanza di 62 comuni: una risposta concreta all'esigenza degli enti locali di vivere da protagonisti la stagione del Pnrr. Il sindaco Carlo Masci, nel ringraziare Asmel per aver organizzato l'evento proprio nella nostra città, ha sottolineato: "In questi anni siamo passati da una gestione ordinaria di 20 milioni di euro a 100 milioni di euro, ed è evidente che questo causa una sorta di stress anche alla stessa struttura amministrativa. Noi ci troviamo in mare aperto a navigare, perché la responsabilità della gestione di procedure complesse, da fare in tempi rapidi, richiede un impiego di risorse e un'attenzione straordinaria. Di qui l'importanza di una realtà come Asmel che ci aiuta a capire come fare, come si applicano le norme del Pnrr per arrivare al risultato, nel rispetto dei tempi e individuando le soluzioni migliori".

Proprio i temi degli appalti Pnrr, della progettazione in Bim e dei diversi servizi messi in campo dall’associazione a servizio dei comuni sono stati al centro del confronto, a riprova dell’importanza che vanno assumendo questi appuntamenti territoriali per sciogliere i tantissimi nodi che rallentano l’attività quotidiana dei dipendenti pubblici. Alla tappa pescarese del tour erano presenti anche il segretario di Asmel, Francesco Pinto, e il responsabile della struttura Pnrr di Asmel Antonio Zuccaro. L’incontro rappresenta un importante segnale da parte del comune capoluogo che fa da traino per lo sviluppo dell'intero comprensorio. L'appuntamento è ora per il 1° dicembre a Napoli in occasione del forum nazionale Asmel dal tema "Paura della firma o ansia del risultato", che vedrà coinvolti i comuni soci provenienti da tutte le regioni italiane.