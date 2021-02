Tassa automobilistica, rinviato il pagamento degli avvisi di accertamento per il 2017

Tassa automobilistica regionale, rinviato il pagamento degli avvisi di accertamento per il 2017. Il termine è stato prorogato al prossimo 31 agosto quale misura di sostegno ai contribuenti abruzzesi. Lo ha confermato il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ufficializzando l’approvazione della delibera di giunta.

“Una battaglia vinta dal consiglio regionale - afferma Sospiri - e che risponde al criterio della logica: dopo un anno duro come non mai, con una paralisi pressocchè totale della nostra economia, regionale e nazionale, era impensabile chiedere ai nostri cittadini di sopportare, in questo momento, anche tale esborso, che non viene cancellato, né condonato, ma semplicemente è rinviato a fine estate, quando tutti ci auguriamo che l’emergenza Covid-19, con tutte le sue nefaste conseguenze e ricadute economico-finanziarie, sia sulla strada della conclusione”.