Tari scontata per i negozianti, il Comune ci pensa

Tari scontata per i negozianti? Il Comune ci sta pensando. Il provvedimento, pensato per agevolare tutti quegli esercenti che sono rimasti chiusi tre mesi a causa dell'emergenza coronavirus, arriverà in consiglio comunale il prossimo 30 settembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'assessore Eugenio Seccia commenta con queste parole: "Lavoriamo per mantenere competitivo il tessuto economico della città. Faremo il massimo affinché ciò avvenga a Pescara. Nel frattempo abbiamo fatto i passaggi tecnici con Ifel per impostare l’atto amministrativo".