Sovvenzioni a fondo perduto per sostenere i lavoratori autonomi, avviso pubblico della Regione

La Regione Abruzzo ha emanato un avviso pubblico finalizzato a sostenere i lavoratori autonomi con sovvenzioni a fondo perduto, una tantum, a compensazione della perdita di reddito subìta a causa della pandemia. Gli interventi sono rivolti ai seguenti destinatari e hanno contributi fino a un massimo di 4.000 euro:

a) soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, iscritti alle sezioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria

b) titolari di partita Iva iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps

c) liberi professionisti iscritti all’Albo professionale e alla relativa Cassa previdenziale privata.

Le domande si potranno presentare dal 12 luglio al 3 agosto. Per consultare l'intero avviso e compilare la domanda è sufficiente cliccare QUI.