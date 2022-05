L'attacco del sindacato Orsa trasporti Abruzzo: "Ennesimo accordo al ribasso per i dipendenti Tua"

Il sindacato Orsa trasporti Abruzzo attacca la Tua Spa in merito all'accordo verbale raggiunto lo scorso 5 maggio con i dipendenti. Secondo il sindacato, ci sarebbe stato un accordo al ribasso per i lavoratori, con disparità di trattamento fra le sigle sindacali:

"In sostanza, gli emolumenti derivanti dal contratto aziendale saranno negati o parzialmente riconosciuti per i primi tre anni agli autisti neoassunti, lavoratori che hanno il diritto sacrosanto di vedere riconosciuta al 100% la retribuzione per la propria prestazione d’opera. Per effetto dell’accordo tra azienda e sindacato si verificheranno disparità di trattamento economico tra lavoratori che svolgono le medesime mansioni, situazione che riteniamo inaccettabili".

Il segretario regionale Alex Orlandi ha parlato di dignità umana lesa, con un management aziendale che punta solo all'abbattimento del costo del lavoro:

"Ma quello che risulta inverosimile è la completa approvazione da parte di talune sigle sindacali, forse è proprio questo il motivo che spinge gli organi dirigenziali di Tua a tenere lontano dalle trattative il nostro sindacato, pur rappresentando il 10% della forza lavoro ed essendo il terzo sindacato in azienda in relazione al numero di associati. In Tua si verifica un caso decisamente anomalo, Orsa Trasporti Autoferro tpl Abruzzo viene sistematicamente esclusa dal tavolo delle trattative”.

Per questo, il sindacato lancia un appello al presidente Gianfranco Giuliante e al direttore generale Maxmilian Di Pasquale per conoscere le motivazioni di questo atteggiamento con un'inversione di rotta rispetto alle corrette relazioni industriali:

"Inoltre, intendiamo ribadire fermamente che Orsa non approverà mai una politica dannosa per la salute dei lavoratori, che siano essi neoassunti o meno. I lavoratori sono stanchi di vedere i propri diritti calpestati, soprattutto quando l’oltraggio ha una convalida sindacale”.