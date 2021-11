La Fai Cisl è il primo sindacato alla Gran Guizza di Popoli

Il Fai Cisl è risultato il primo sindacato alla Gran Guizza di Popoli.

Altissima la partecipazione: hanno votato 123 lavoratori su 147 aventi diritto.

Alla Fai sono andati 81 voti e 40 alla Flai.

Con 81 voti ottenuti la Federazione agroalimentare e ambientale della Cisl conquista tre seggi su quattro, confermando e rafforzando il ruolo di prima organizzazione, che aveva conquistato nella precedente tornata elettorale.

«Ancora una volta i lavoratori danno fiducia al sindacato: per noi è motivo di grande soddisfazione, specie in questo momento di crisi causata dalla pandemia», commenta Franco Pescara, segretario generale della Fai Cisl il risultato elettorale, «ringraziamo tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno affidato il proprio consenso alla nostra lista, così come ringraziamo tutti i candidati. Ci congratuliamo con i nuovi eletti e ringraziamo per l’impegno dimostrato tutti i delegati ed i responsabili sindacali. Auguriamo buon lavoro a Vittorio Giangiulio, Stefano Di Felice e a Maria Camarra. Siamo certi che questo importante risultato ci darà la forza per sostenere gli importanti impegni lavorativi per superare questa situazione causata dall’emergenza sanitaria».

Così conclude il segretario generale della Fai Cisl AbruzzoMolise: «È una grande soddisfazione veder premiato il lavoro svolto. Grazie a delle buone relazioni sindacali siamo riusciti a realizzare obiettivi importanti per il tessuto imprenditoriale, economico e sociale nell’azienda a Popoli come il rinnovo nel 2019 del contratto aziendale e, quest’anno, l’erogazione del premio per obbiettivi stabilito dal contratto aziendale. I lavoratori lo hanno capito ci hanno dato il loro consenso che ci farà più forti nell’affrontare e risolvere, insieme, i nuovi problemi con l’obiettivo e l’auspicio di migliorare sempre di più le condizioni dei lavoratori e di accrescere l’occupazione all’interno di uno stabilimento produttivo, tra i più importante della Regione».