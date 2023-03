Rinnovato per altri 5 anni il contratto tra Ryanair e aeroporto d'Abruzzo

È stato rinnovato per altri 5 anni l'accordo tra l'aeroporto internazionale d'Abruzzo di Pescara (tramite la Saga che si occupa della gestione) e la compagnia irlandese Ryanair.

I dettagli del nuovo accordo verranno presentati nello scalo pescarese mercoledì 29 marzo.

Saranno anche presentati i voli della compagnia di Dublino previsti per la stagione estiva 2023.

Attualmente con Ryanair è possibile raggiungere gli aeroporti di Alghero, Barcellona (Girona), Bruxelles (Charleroi), Bucarest (Otopeni), Catania, Cracovia, Dusseldorf (Weeze), Francoforte (Hahn), Londra Stansted, Malta, Memmingen, Milano Bergamo, Praga, Torino, Trapani-Marsala e Varsavia.

Il "regime di prorogatio" dei contratti con le compagnie aeree, come riporta LaPresse, è stato da tempo segnalato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Abruzzo che chiedono maggiore sviluppo per lo scalo abruzzese. Il contratto stipulato con Ryanair risalirebbe al 2017. All'incontro sul rinnovo contrattuale in aeroporto interveranno Vittorio Catone, presidente della Saga, Mauro Bolla, country manager per l'Italia, e Daniele D'Amario, assessore regionale al Turismo. In attesa della realizzazione delle opere nello scalo, allungamento della pista e la realizzazione di 2 hangar commerciali.