Un confronto sulle regole e norme alimentari e igieniche da rispettare fra i commercianti di Confartigianato, Nas e Asl

Un incontro fra i commercianti e i rappresentanti dei Nas e della Asl, per confrontarsi sulle norme e leggi da rispettare in campo alimentare. L'iniziativa è stata organizzata da Confartigianato Pescara, e si è svolta nel salone della della sede in piazza Garibaldi alla presenza del tenente Maria Rosaria Paduano comandante regionale del Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri e il luogotenente Saverio Vitto; per la Asl i dirigenti Amalia Scuderi, direttore dell’Unità operativa complessa servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione e Fabrizio Lodi direttore dell’Unità operativa complessa servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale. Il convegno è stato moderato da Barbara Lunelli, vice presidente vicario di Confartigianato Pescara.

SI è discusso, dopo un inquadramento generale relativo alle attività ispettive e investigative condotte dalla Asl e dai Nas, su casi concreti per rendere più semplice ai commercianti l'approccio verso il rispetto delle norme e regolare per la i trasformazione, conservazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande

Un confronto costruttivo con i professionisti presenti che hanno potuto chiarire direttamente, ponendo quesiti specifici, molti dei loro dubbi. Il direttore provinciale di Confartigianato Fabrizio Vianale:

"Abbiamo voluto mettere tutti gli operatori del settore in condizione di rispettare tutto quel quadro di norme che è a volte anche di difficile applicazione nel caso concreto. Le regole sono spesso complesse e di non facile approccio, oggi sono state illustrate con completezza e semplicità in modo da sciogliere ogni dubbio e da consentire ai titolari degli esercizi di lavorare in tranquillità". Il presidente Gianfranco Di Blasio:

"Per ogni categoria è importante poter lavorare nel pieno rispetto delle normative vigenti.In questa occasione abbiamo voluto, come associazione, essere presenti con particolare attenzione su temi particolarmente sentiti dagli operatori del settore. Che ancora una volta sanno di poter contare sulla nostra presenza per lo svolgimento e lo sviluppo delle proprie attività"