C'è anche la pescarese Proger tra le 3 aziende abruzzesi premiate ai Credit Reputation Award 2024 (Strever e Xenia le altre due).

Si sono svolti giovedì 21 marzo i Credit Reputation Award organizzati da CentraleRisk destinati a riconoscere la puntualità verso il sistema bancario delle aziende candidate analizzando, con un modello valutativo, i dati di centrale rischi di Banca d’Italia.

Nel ricco consesso di imprese, sono tre le aziende del territorio abruzzese che si sono distinte, attive in molteplici settori e di dimensioni e industry diverse.

Sono la pescarese Proger spa, società ormai internazionale che offre le migliori competenze ingegneristiche e gestionali italiane in un'ampia gamma di settori. Con i suoi oltre 60 anni di esperienza e una posizione consolidata tra le prime 100 società internazionali di ingegneria al mondo, ha appena annunciato nuove partnership con Petrojet e Enppi, i due colossi egiziani dell’oil & gas.

E due aziende chietine: Strever di San Salvo, con i suoi 50 anni passati su cantieri edili, nelle costruzioni e rigenerazioni e nel restauro conservativo, come quello appena concluso sul Castello a Tolentino; e Xenia Società Benefit di Guardiagrele che risponde alle domande del mondo hospitality con un’ampia offerta di servizi e soluzioni tecnologiche tra ricettività, ristorazione, trasporto, pacchetti turistici, intermediazione, servizi di accesso, ricreativi e culturali, e molto altro.

«Siamo davvero onorati di vedere crescere l’attenzione delle aziende a una gestione degli affidamenti puntuale, responsabile e sostenibile e, in parallelo, rapporti con gli istituti di credito più solidi e trasparenti come dimostrano queste imprese, che sono solo un piccolo campione delle eccellenze della regione», commenta Massimiliano Bosaro, Ceo di Centrale Risk, «non c’è settore escluso: e siamo certi che l’avere meritato questo award servirà da ulteriore boost per l’attività di ogni impresa assegnataria, per farsi riconoscere da banche, clienti e dal mercato proprio in virtù della serietà comprovata da ognuna di loro».