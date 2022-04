A Pescara schizza in alto il prezzo del caffè: +12% dopo gli aumenti di luce e gas, è il rincaro più alto d'Italia

Impennata per i prezzi dei caffè in Italia e a Pescara. A certificarlo lo studio del Codacons che ha analizzato l'andamento dei prezzi medi per la tazzina di espresso al banco e gli aumenti registrati dopo il caro bollette.

In base agli ultimi dati ufficiali del Mise, il prezzo record dell’espresso si raggiunge a Bolzano, dove un caffè consumato al banco del bar costa in media 1,23 euro – analizza il Codacons – Al secondo posto in classifica, con una media di 1,20 euro, si piazzano Rovigo e Ravenna. Seguono a 1,19 euro Vicenza, Trento e Ferrara. Da segnalare però che il rincaro più alto rispetto al periodo precedente agli aumenti di gas e luce (settembre 2021) è stato registrato a Pescara, con un +12%. Il prezzo medio è passato da 1 euro a 1,12 euro. Seguono Alessandria (+11,3%, da 1,06 a 1,18 euro) e Ravenna (+9%, da 1,10 a 1,20 euro). Unica città che registra un decremento è Trento (da 1,22 a 1,19 euro, -2,5%).

Venticinque città invece registrano un prezzo medio del caffè superiore a 1,10 euro. Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Friuli le regioni italiane dove i prezzi risultano sensibilmente più elevati. Al sud Italia i listini registrati sono invece più bassi e, in molte città, inferiori a 1 euro a tazzina. L'associazione che tutela i consumatori spiega che i forti rincari delle bollette, come previsto da Fipe, hanno portato ad un ritocco dei listini da parte degli esercenti per far fronte alla riduzione dei margini.

“Il caro-bollette rende il caffè degli italiani più “salato”, e anche un ritocco di pochi centesimi di euro determina un sensibile aggravio di spesa per i consumatori, considerato che ogni giorno nei bar della penisola si consumano circa 9,3 milioni di espresso"