A Pescara la "Silicon Valley" d'Abruzzo grazie al progetto Digital Valley [VIDEO]

Realizzare una vera "Silicon Valley" a Pescara, il polo digitale e d'innovazione abruzzese. È questo l'obiettivo del progetto Digital Valley presentato questa mattina e finanziato anche dalla Regione Abruzzo. Il primo appuntamento del lungo ed ambizioso percorso è la Start Cup Abruzzo, una competizione fra le migliori idee digitali utili per sviluppare modelli di ottimizazione della qualità della vita attraverso app ed i finalisti parteciperanno alla Start Cup nazionale.

La presentazione è avvenuta nell'ambito della Festa della Rivoluzione in corso all'Aurum di Pescara, alla presenza del presidente del consiglio regionale Sospiri, del sindaco Carlo Masci, Gianluca D’Arcangelo Chief Executive Officer (CEO) e fondatore del

Digital Soft e della Digital Valley, con Carlo Castellano fondatore di AESYS, e, collegata in videoconferenza Claudia Pingue, Direttore generale del PoliHub del Politecnico di Milano.

Sospiri ha dichiarato che l'obiettivo è quello di creare un campus tecnologico dove far trovare spazi e risorse alle migliori menti digitali della nostra Regione che spesso lasciano l'Abruzzo per sviluppare i loro business innovativi. D'Arcangelo ha aggiunto:

Il progetto nasce da Digital Soft e Aesys e da altre aziende che fanno parte dell’iniziativa, e già oggi conta più di 500 talenti esperti di tecnologia innovativa con sedi anche all’estero. La mission è quella di creare start up digitali innovative e un circolo virtuoso, partendo dalla formazione degli studenti, attraendo talenti e infatti anche l’Università ‘d’Annunzio’ è uno dei fondatori della Digital Valley. La creazione di un Campus tecnologico ci aiuterà a dare fisicità tangibile, a dare uno spazio operativo ai ‘nomadi del digitale’, duplicando una sorta di Silicon Valley e la possibilità alle aziende di creare lavoro a Pescara e, agli studenti di informatica che si laureano a L’Aquila, di lavorare nella propria regione

Il Politecnico di Milano, ha aggiunto la dottoresse Pingue, sosterrà il progetto per la nascita di una nuova classe di aziende che sviluppano tecnologia per servizi, dando un valore aggiunto alle imprese rendendole competitive.

Nello scorso anno abbiamo già valutato 1.154 idee e ne abbiamo realizzato 117, creando un indotto di oltre mille posti di lavoro più qualificati, con un fatturato di 40miliardi di euro, che a sua volta si è tradotto in 20miliardi di nuovi investimenti. La Start Cup è l’opportunità per gli imprenditori e per la Regione di incrociare i migliori talenti digitali che, a loro volta, hanno la possibilità di partecipare allo Start Cup nazionale promosso dal Ministero per lo Sviluppo Economico e l’Innovazione. Le candidature per lo Start Cup potranno essere presentate dal prossimo 15 settembre al 20 ottobre, chiediamo ai giovani di presentare progetti imprenditoriali ad alto potenziale di business.

Saranno poi dodici i finalisti che potranno fare un primo test di mercato, per poi arrivare alla finale regionale ed infine alla finale nazionale in programma a Bologna il 26 e 27 novembre. Il vincitore si aggiudicherà 20 mila euro della Regione per l'avvio della società, oltre a 20 mila euro della camera di commercio e 10 mila euro come premio speciale della Digital Valley. Il sindaco Masci: