Parcheggi, dal 1° giugno via alle tariffe estive: i dettagli 

Il sistema della sosta estiva diverrà operativo dal 1° giugno, e lo resterà fino al 15 settembre. A tale riguardo, il Comune ha fatto sapere che sono state individuate le seguenti aree su cui istituire i parcheggi a pagamento: area ex Enaip - area Meridiana “Lungomare Cristoforo Colombo - via Pepe” (lato mare) - area via Barbella - area viale della Riviera (lato mare) - area lungomare Cristoforo Colombo (lato mare). È necessario specificare che gli abbonamenti in essere non potranno essere utilizzati su questi siti che sono particolarmente dedicati alle esigenze di operatori economici e visitatori.

In vista dell’estate sono state previste modalità di abbonamento a durata settimanale, per 30 giorni e per 60 giorni (questi ultimi due riservati ai residenti del comune di Pescara) e istituiti parcheggi a pagamento in alcuni tratti della riviera nord e sud, in quest’ultimo caso allo scopo di supportare la vita lavorativa degli esercenti degli stabilimenti balneari e dei locali che offrono servizi turistici e commerciali presso il litorale cittadino, creando un profilo tariffario dei parcheggi estivi che determini un'auspicata rotazione della sosta degli autoveicoli. Il provvedimento vuole esprimere un'ulteriore utilità in favore degli utenti e dei turisti, potendo godere di un servizio altrimenti più oneroso.

L'assessore alla mobilità Mascia ha chiesto alla Tua di attivare due linee di navette estive per raggiungere il lungomare e quindi le spiagge. Questo consentirebbe a molti di lasciare a casa l’auto o comunque di utilizzare le aree di sosta e di sfruttare il mezzo pubblico in un concetto di intermodalità. Resta invece da valutare, in base alla progressione dei lavori che la Tua sta realizzando sulla cosiddetta strada-parco, dove collocare gli ulteriori spazi per il parcheggio.

Infine, in merito alla sosta sui tratti di riviera interessati, si è stabilito di riservare, in via prioritaria, alla disponibilità dei cittadini residenti una quota di parcheggi lato monte di viale della Riviera (nel tratto compreso tra via Solferino e piazza I Maggio) e lato monte di via Cristoforo Colombo (nel tratto compreso tra viale Vespucci e via Figlia di Iorio) in modo da poter usufruire di un servizio essenziale nelle prossimità delle proprie abitazioni, senza altrimenti gravare sulle economie domestiche dovendo fare ricorso a parcheggi a pagamento.

Inoltre verranno individuati i residenti che hanno diritto a richiedere l’autorizzazione a parcheggiare negli stalli loro riservati, in base al criterio delle abitazioni che sono prospicienti alle aree nelle quali è presente la sosta a pagamento. In ogni caso il servizio di abbonamento dei parcheggi estivi, sia per quelli posti a nord che per quelli posti a sud della città, non dà luogo ad alcun diritto di avere posteggi riservati, ma esclusivamente alla riduzione delle tariffe; per la fruizione dei parcheggi estivi, non sono ritenuti validi gli abbonamenti per altre aree di sosta cittadine.