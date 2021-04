Aeroporto d'Abruzzo, Paolini (Saga): "Entro inizio luglio avremo 20-25 rotte per l'estate" [VIDEO]

L'aeroporto d'Abruzzo di Pescara punta molto sulla prossima estate per rilanciarsi.

A dirlo all'agenzia Dire è Enrico Paolini, presidente della Saga, la società che si occupa della gestione dello scalo aeroportuale.

«Lavoriamo per lanciare nel giro di due mesi, primi di luglio al massimo, ma anche entro fine giugno, tra le 20 e le 25 rotte», dice Paolini.

«Già ne abbiamo rilanciate diverse», aggiunge il numero 1 della Saga, «ma arriveremo a un rilancio molto forte sia in Italia che all'estero per avere turisti stranieri, ma anche italiani, e permettere agli abruzzesi di muoversi verso Sardegna, Sicilia, nord e sud del Paese. Noi siamo fiduciosi. Tenete conto che dobbiamo risalire una china. Eravamo arrivati a 703mila passeggeri nel 2019, praticamente nell'ultimo periodo siamo vicini allo zero. Il punto è l'equilibrio tra la sicurezza sanitaria, se la vogliamo chiamare così, e la possibilità di volare».

Questo quanto aggiunge Paolini: «Hanno parlato di green card dai primi di giugno, cioè la possibilità di avere una carta che dimostra che o sei vaccinato o negativo, e questo permetterebbe i voli all'estero. Insomma siamo prudenti ma fiduciosi». Paolini poi parla anche dei finanziamenti garantiti dalla Regione spiegando che «nell'ultimo consiglio sono stati assegnati quelli ordinari per la gestione. Quelli straordinari sono arrivati a novembre 2020, circa 800mila euro, già banditi e già assegnati con le nuove rotte. In realtà, c'è un bando di 1,5 milioni di euro di fondi Ue in ritardo in Regione. Ormai è un anno e non riesce a venire fuori. Sarebbe importante arrivasse prima dell'estate perché garantirebbe rotte e compagnie interessate. Ci sono tempi burocratici, noi più che raccomandare massima fretta, diciamo così, non riusciamo a fare».

