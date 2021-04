Chiude la storica palestra Living dopo 37 anni: "Abbiamo lottato ma comunichiamo la fine della nostra Asd"

La palestra Living di via Alfonso di Vestea a Pescara chiude dopo quasi 37 anni di attività.

Era infatti iniziato tutto il 15 settembre del 1984, come ricorda Sisto Rainaldi, l'anima della Living che ha annunciato la sofferta decisione di chiudere l'attività con un post su Facebook.

"Non e? facile trovare le esatte parole per parlare di cio? che sta avvenendo" si legge nella condivisione, "abbiamo aspettato, abbiamo valutato, abbiamo lottato e ci siamo adeguati a questa situazione che ha stravolto il nostro modo di vivere, lavorare, rapportarci e praticare sport, ma a oggi abbiamo deciso, e comunichiamo la fine della nostra Asd".

"Le numerose spese che abbiamo sostenuto in questi 13 mesi", si legge ancora, "avendo avuto la possibilita? di lavorare solo per 3 di questi (giugno luglio e agosto che per questo genere di attivita? sono mesi di magra per via della calda stagione) e la misera quantita? di ristori, ci hanno portato a questa conclusione, piena di amarezza ma di tante consapevolezze. Ci teniamo a specificare un concetto, l’associazione non fallisce, la pandemia che ci ha colpito ha semplicemente accelerato un processo di chiusura che sarebbe avvenuto il prossimo anno 2022 a prescindere da tutto, e li? avremmo preso decisioni in merito al futuro tra cui riaprire rinnovandoci cambiando posizione, e queste ad oggi sono ipotesi che non prendiamo in considerazione".

Inevitabilmente lo sguardo si volge ai 37 lunghi anni che hanno visto la palestra Living come uno dei punti di riferimento della zona sud della nostra città per gli appassionati di fitness: "Guardandoci indietro vediamo 37 anni di soddisfazioni, gioie avventure che hanno messo al centro della nostra palestra voi, i nostri clienti, perche? la palestra Living e? stata una famiglia, un ambiente sereno, pulito dove allenarsi seguiti con professionalita? e trascorrere al meglio il proprio tempo libero. Ricordo negli anni le numerose cene di Natale, cene estive, le serate, i bellissimi eventi organizzati, i numerosissimi viaggi verso la fiera del fitness a Rimini, le competizioni sportive tra le palestre negli anni 90’, l’affetto e la riconoscenza di tutte le persone di ogni eta?. Ho trascorso la mia vita mettendo a disposizione della palestra tutte le mie energie, competenze e risorse affinche? tutto funzionasse alla perfezione, ma se questo e? stato possibile devo ringraziare tutti i soci, insegnanti, collaboratori e istruttori che si alternati nell’arco degli anni , che mi hanno aiutato , sostenuto e invogliato a migliorarmi sempre. Grazie a ogni persona che ci ha scelto, grazie a ogni persona che ci ha criticato o motivato, grazie a chi non ci ha mai abbandonato, grazie a chi ci ha lasciato ma poi e? tornato, grazie a chi conserva di noi un bel ricordo, grazie ai ragazzi, grazie agli studenti che abbiamo visto allenarsi e realizzarsi, grazie a quei tanti clienti che sono diventati amici e figure indispensabili della mia vita, grazie a Francesca risorsa inestimabile di questa realta?, grazie alla mia famiglia. Un pensiero ad Alessandro, uno di noi, un ragazzo per bene, che ci ha lasciato troppo presto, sei sempre nei miei pensieri. Come ho fatto in tutti questi anni non vi abbandonero?, al fine di poter proseguire il proprio abbonamento, abbiamo contattato alcune strutture che sono disposte ad accogliervi, a breve riceverete aggiornamenti, rimanete sintonizzati sulla pagina. Finisce qui, e? triste, tanto, e? vero, non sara? facile abituarsi a uno stile di vita differente, a non vivere piu? certe atmosfere e a non condividere la quotidianita? con tutti voi, ma se mi guardo indietro rifarei tutto, perche? ho la consapevolezza di aver dato e ricevuto tanto, l’affetto e gli attestati di stima mi accompagneranno per il resto della mia vita. Grazie di tutto, vi voglio bene e già mi mancate…… Sisto".