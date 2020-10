Poste, in pagamento le pensioni di novembre per ordine alfabetico: ecco da quando

Poste, in pagamento le pensioni di novembre per ordine alfabetico. Saranno accreditate dal 27 ottobre per i titolari di un libretto di risparmio, un conto BancoPosta o una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o Postepay Evolution potranno prelevare dai Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello. Ecco come avverrà la turnazione alfabetica, ovviamente per cognome:

dalla A alla B martedì 27 ottobre

dalla C alla D mercoledì 28 ottobre

dalla E alla K giovedì 29 ottobre

dalla L alla O venerdì 30 ottobre

dalla P alla R sabato mattina 31 ottobre

dalla S alla Z lunedì 2 novembre

Per conoscere gli uffici abilitati alla prenotazione del ticket da remoto e per ulteriori informazioni è possibile consultare www.poste.it o, in alternativa, contattare il numero verde 800 00 33 22.