Abruzzo e Albania più vicini, nuovo volo Wizzair da Pescara per Tirana

Abruzzo e Albania più vicini dopo che, nella giornata odierna, è stato annunciato un nuovo volo Wizzair da Pescara per Tirana. L'aereo entrerà a far parte della flotta il 28 maggio, consentendo l'avvio complessivo di 6 nuove rotte da Tirana per Malmö, Stoccolma-Skavsta Ancona, Pescara, Genova e Roma Ciampino. Le nuove rotte sono già in vendita su Wizzair.com o sulla app della compagnia aerea con tariffe a partire da 19,99 euro. Sull'asse Pescara-Tirana sono previsti due collegamenti settimanali: il lunedì e il venerdì.

George Michalopoulos, chief commercial officer di Wizz Air, ha detto: “Oggi abbiamo delle ottime notizie per i viaggiatori albanesi e per coloro che desiderano visitare questo bellissimo paese. Sono lieto che a meno di un anno dall'annuncio dell'istituzione della nostra base a Tirana, oggi posso annunciare il 4 ° aereo basato su Tirana e 6 rotte aggiuntive a tariffa ridotta che collegano l'Albania con il resto dell'Europa. Il team Wizz è impegnato nello sviluppo della propria presenza in Albania e, con la nostra più grande rete di 27 rotte da Tirana, offriamo opportunità di viaggio sempre più convenienti. Siamo lieti di aggiungere oggi nuove connessioni entusiasmanti pur mantenendoci ai più alti standard dei nostri protocolli di sanificazione. Siamo fiduciosi che le tariffe ultra basse e l'ottima rete di rotte di Wizz Air contribuiranno alla crescita del settore turistico albanese e della sua economia".