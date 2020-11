L'azienda Nds di Montesilvano tra le "Imprese Vincenti" del digital tour di Intesa San Paolo

C'è anche un'azienda di Montesilvano, la Nds nella categoria "Altra industria e servizi", tra le "Imprese Vincenti" del digital tour di Intesa San Paolo, il programma che valorizza le eccellenze imprenditoriali come modello per la resilienza ed il rilancio dell’economia italiana.

Tra le 12 imprese selezionate per la direzione Lazio, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise per l’edizione di quest’anno, le realtà d’eccellenza abruzzesi sono 4: Metamer (San Salvo), Faer (Chieti), Acs (Tortoreto) e Nds.

Lanciato a gennaio e giunto alla seconda edizione, Imprese Vincenti ha raccolto quest’anno sul proprio sito l’autocandidatura di circa 4000 imprese, rispondenti ai requisiti richiesti per poter partecipare al programma. Ne sono state selezionate 144, attive in vari settori produttivi e, novità di quest’anno, anche nel terzo settore, in un confronto tra mondo profit e non profit nella logica di sostenibilità e della piena valorizzazione dell’impatto sul territorio di tutte le tipologie di impresa.

Le "Imprese Vincenti" dell’edizione 2020 sono state individuate sulla base dei fattori di successo che le rendono ‘campioni’ del proprio territorio, con particolare attenzione all’impatto sociale ed alla capacità di generare valore in termini di sostenibilità, innovazione, investimenti sul proprio capitale umano, capacità di programmare il passaggio generazionale, internazionalizzazione, legame con il territorio e con le proprie filiere produttive. La selezione non si è limitata quindi a categorie merceologiche predefinite ma si è aperta all’orizzonte più traversale dei distretti industriali tipici del proprio territorio di radicamento.

Pierluigi Monceri, direttore regionale Lazio, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise di Intesa Sanpaolo: «La crisi indotta dal Covid19 ha sottolineato la necessità di una visione più ampia dell’interesse comune e ci ha imposto di ricercare, definire e proporre soluzioni, anche di credito, con una nuova sensibilità solidale e sociale radicata nei legami territoriali e nelle reti sociali ed economiche. Con Imprese Vincenti 2020 il nostro programma di valorizzazione delle PMI rafforza il significato del rapporto banca-impresa, risultato fondamentale per affrontare questa ulteriore crisi. Le aziende trovano nella banca un partner capace di sostenere liquidità ed investimenti ma anche di assisterle nella non facile analisi del contesto e delle opportunità di crescita. In questo quadro il nostro Gruppo ha un ruolo di motore per lo sviluppo del Paese e delle imprese, anche facendo leva sulle iniziative del Governo. Da inizio anno abbiamo erogato alle aziende oltre 3 miliardi di euro di finanziamenti a medio-lungo termine di cui 1,3 miliardi nel Lazio, circa 500 milioni in Sardegna, 800 in Sicilia e 500 in Abruzzo e Molise. Nelle cinque regioni della mia Direzione regionale gli interventi per il Covid sono stati 44.000 per un controvalore di circa 2,4 miliardi di euro mediamente così distribuiti: 38% nel Lazio, 17% in Sardegna, 29% in Sicilia, 13% in Abruzzo e 3% in Molise».

L'azienda Ncs progetta, sviluppa e produce soluzioni energetiche per applicazioni mobili come: camper, caravan, veicoli speciali e per il pronto soccorso. ll reparto ricerca e sviluppo, con un’equipe di tecnici e ingegneri altamente specializzati, crea soluzioni tecnologicamente avanzate per una sempre maggiore autonomia energetica in movimento, come batterie, caricabatterie, pannelli solari, Inverter. https://www.ndsenergy.it