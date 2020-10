Riccardo Padovano ricorda Franco Crisante: “Se ne va un pioniere della ristorazione pescarese”. L'esponente della Fipe Confcommercio esprime tutto il suo cordoglio salutando così il titolare de 'La Terrazza Verde', scomparso a 75 anni:

“Ci lascia un imprenditore lungimirante che ho conosciuto da ragazzo quando veniva al porto a comprare il pesce per il suo ristorante. In lui ho sempre apprezzato la grande disponibilità e umiltà nel lavoro così come i tanti pescaresi che nel corso di tanti anni hanno frequentato il locale adiacente la Madonna dei Sette Dolori. Chi almeno una volta non ha pranzato o cenato alla Terrazza Verde?”. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

'La Terrazza Verde', conclude Padovano, "ha rappresentato e rappresenta uno dei simboli di Pescara e uno dei luoghi indentitari della nostra città. Per questo oggi più che mai siamo addolorati per la perdita di un imprenditore serio, bravo, capace e grande lavoratore che ancora in questi giorni, come mi ha raccontato il figlio Vincenzo, era dietro le cucine a cuocere gli arrosticini".