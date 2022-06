Mercato della Strada parco, Cremonese: "Resterà rionale, sarà solo delocalizzato"

Un confronto sereno quello tra l'assessore comunale al commercio Alfredo Cremonese e le associazioni di categoria che oggi si sono incontrate per discutere del futuro del mercato della Strada parco che a gennaio dovrà definitivamente lasciarla per permettere alla filovia di entrare in funzione. A riferirlo è lo stesso Cremonese che ribadisce come nei prossimi due mesi il mercato sarà sarà spostato più a nord per poi tornare sul vecchio tracciato, ma che comunque entro fine anno un nuovo spazio, definitivo, sarà individuato in sintonia con associazioni e operatori.

“Sono stati tutto collaborativi – afferma -. Sono vent'anni che va avanti questa storia. Tutti sapevano che questo momento sarebbe arrivato ed è arrivato”. Cremonese replica quindi anche a chi oggi, in particolare i consiglieri comunali Mirko Frattarelli e Marinella Sclocco, hanno accusato l'amministrazione di cancellare il mercato rionale. “Non è così, verrà solo delocalizzato. Non è semplice visto che parliamo di circa 150 postazioni, ma individueremo un'area che mantenga la locazione nella dimensione rionale che ha oggi. Come amministrazione – tiene a precisare – abbiamo anche chiesto di poterlo lasciare lì il mercato, ma ci è stato detto che non è possibile perché il mezzo che passa non potrebbe avere una linea alternativa avendo bisogno della ricarica elettrica e andare fuori tracciato comporterebbe comunque conseguenze importanti sotto vari profili. Abbiamo fatto di tutto per mitigare al massimo le possibili conseguenze. Ci siamo impegnati a studiare tutti insieme ipotesi alternative e il tempo lo abbiamo: il mercato resterà rionale – conclude -, sarà solo delocalizzato e in modo definitivo”.