Riapre il mattatoio di Rosciano, il sindaco Palozzo: "Una boccata d'ossigeno per tutti gli allevatori dell'entroterra pescarese"

Ha riaperto i battenti il mattatoio di Rosciano, che dunque diventa l'unica struttura attualmente a disposizione degli allevatori e delle aziende di macellazione carne in provincia di Pescara. Dopo la chiusura, il 6 gennaio scorso, del mattatoio di Pescara in via Raiale, che era il punto di riferimento per gli allevatori della nostra provincia, si era creato il grave problema della mancanza di un'altra struttura provocando proteste e richieste di aiuto da parte dell'intera filiera della macellazione della carne in quanto gli allevatori erano costretti a recarsi in strutture distanti decine di chilometri con costi aggiuntivi e soprattutto problemi di sovraffollamento che comportavano ritardi anche lunghissimi nelle procedure di macellazione dei capi.

Ora la struttura di Rosciano sarà a disposizione per tre giorni a settimana come spiega il sindaco Simone Palozzo da noi contattato:

"Si tratta di una notizia importante sulla quale l'amministrazione comunale ha lavorato molto, e per questo ringrazio tutta la giunta per l'impegno e l'obiettivo raggiunto. Riaprire il mattatoio di Rosciano è una buona notizia soprattutto per tutti gli allevatori della valle del Pescara e dell'entroterra che di fatto erano rimasti senza un punto di riferimento, provocando gravi disagi e ritardi. Per ora il mattatoio sarà aperto per tre giorni a settimana dalle 7 alle 15 a ciclo continuo il lunedì, martedì e giovedì. ma confidiamo di poter ampliare i giorni di apertura compatibilmente con la disponibilità del veterinario della Asl".

Nel mattatoio, aggiunge il sindaco, si potranno macellare carni ovine, suine, caprine e vitelli:

"Era una risposta necessaria da dare a questi professionisti che si trovavano in seria difficoltà, soprattutto nell'entroterra dando il nostro contributo che chiaramente non sarà sufficiente a coprire le macellazioni di tutta la provincia ma che intanto è un primo segnale positivo".

Il caso della chiusura del mattatoio di Pescara era stato trattato anche dall'assessore comunale di Cepagatti Camillo Sborgia, che aveva raccolto il grido d'allarme proprio degli allevatori ed aveva richiesto la convocazione di un tavolo tecnico alla presenza del prefetto per arrivare ad una soluzione definitiva e strutturale proprio in considerazione che il mattatoio di Rosciano, in caso di apertura, comunque non avrebbe potuto soddisfare tutte le richieste degli allevatori del Pescarese.