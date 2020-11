A Pescara tre libretti postali di risparmio ogni 4 cittadini e più di un buono postale per abitante

Tre libretti di risparmio ogni quattro pescaresi e più di un buono postale per abitante.

Questa la fotografia della provincia di Pescara scattata da Poste Italiane sul fronte del risparmio postale che si conferma centrale durante l'emergenza sanitaria grazie ai canali digitali.

In tutta la nostra provincia sono attivi 238mila libretti di risparmio e oltre 370mila buoni fruttiferi. In pratica, ci sono tre libretti di risparmio ogni quattro pescaresi e più di un buono postale per abitante (dati aggiornati al 30 settembre 2020). In Abruzzo i buoni sottoscritti sono 1 milione e 838mila e i libretti aperti sono 989mila: quasi tre buoni ogni due abitanti e un libretto per abitante.