"Una legge di salvaguardia delle aziende balneari", la richiesta degli operatori del mare

Una legge di salvaguardia delle aziende balneari e un modello di balneazione attrezzata, efficiente: unico al mondo.

Questo quanto chiedono i balneari d'Abruzzo, in assemblea al Saral Food, sostenuti dai vertici degli enti locali e dalla Regione Abruzzo «Impegnati con noi a evitare che venga distrutto il lavoro di famiglie e di imprese».

A dirlo a LaPresse, Riccardo Padovano, presidente dei Sindacato balneari (Sib) Confcommercio Abruzzo sottolineando che la Regione è già intervenuta, a fianco dei balneari, nel ricorso in Cassazione avverso le sentenze dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

La proroga al 2024 per le concessioni demaniali, prevista dal Milleproroghe del governo Meloni (legge 14 del 24 febbraio 2023), non frena l'attuazione della direttiva Bolkestein che in Italia porta a rimetterle a bando nel 2024, in anticipo di un decennio rispetto al termine fissato dalla legge di bilancio 2019 del governo Conte che allungava al 2033 la validità delle concessioni. Disposizioni che per il Consiglio di Stato sono da disapplicare. «La sentenza è attesa nei prossimi mesi», aggiunge il presidente di Sib Confcommercio, Tonino Capacchione, i Comuni sono ben consapevoli dei rischi di un esteso e grave contenzioso in loro danno per l'eventuale messa in discussione degli atti amministrativi già rilasciati».

Per Padovano «è doveroso che la questione concessoria venga affrontata e risolta nelle aule parlamentari, non in quelle giudiziarie. Il governo e il parlamento devono rivendicare la funzione legislativa in materia». In assemblea, al Palafiere di Pescara, sono intervenuti anche Giuseppe Susci, presidente Federazione imprese balneari Fiba Confesercenti Abruzzo, il sindaco di Pescara Carlo Masci, l'assessore regionale al turismo Daniele D'Amario, coordinatore della commissione turismo della conferenza delle Regioni e il presidente del consiglio della Regione, Lorenzo Sospiri.