Gli ingegneri dell’Ordine di Pescara scendono in campo per la fornitura di nuovi servizi

Alcuni ingegneri dell’Ordine di Pescara, con diverse esperienze e competenze nel mondo industriale locale, hanno deciso di scendere in campo per la fornitura di nuovi servizi condividendo un percorso comune all’interno della commissione innovazione e industria 4.0.

È stato così attivato uno sportello di supporto all’innovazione con servizi formativi e di consulenza che si rivolgono sia ai professionisti sia alle imprese del territorio. In particolare, lo sportello informativo CII4.0 supporterà la partecipazione di imprese e professionisti ai bandi tecnici del ministero dello sviluppo economico attraverso strumenti di agevolazione per lo sviluppo di prototipi o processi da parte di aziende che detengono privative industriali (brevetti, modelli/design registrati in Italia o in Europa).

Per ricevere informazioni basta inviare una mail a cii4.0.pe@gmail.com descrivendo la problematica e i riferimenti dell’impresa. Il servizio è completamente gratuito.