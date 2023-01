Lo studio di Aldo Ronci: "Solo l'1,4% delle imprese artigiane abruzzesi riceverà i fondi della Regione"

Solo l'1,4% delle imprese artigiane abruzzesi avrà accesso ai fondi messi a disposizione per l'emergenza Covid dalla Regione. Lo ha fatto sapere Aldo Ronci, che ha condotto uno studio riguardante l'ultima dotazione finanziaria messa in campo dalla giunta Marsilio per i ristori destinati alle imprese artigiane che hanno subito danni a causa della pandemia. Le domande sono state appena 1.002, su 28.109 imprese attive sul territorio e la Regione ne ha accolte 393. L'accesso al contributo era possibile per le spese relative all'acquisto di macchinari e attrezzature per migliorare le prestazioni del prodotto o del processo produttivo.

"Il contributo viene liquidato a fronte del positivo esame della rendicontazione delle spese sostenute e dietro presentazione delle fatture d’acquisto debitamente quietanzate. Le imprese artigiane che hanno presentato la domanda per partecipare al bando sono solo 1002 e rappresentano solo il 3,5% del totale delle imprese artigiane abruzzesi. Il numero è così esiguo in quanto il bando prevede che l’ottenimento del contributo sia subordinato al pagamento delle fatture; pagamento che la stragrande maggioranza degli artigiani, che si trova in crisi di liquidità, non riesce a fare. nIl numero delle imprese artigiane ammesse a contributo è irrisorio rappresentando appena l’1,4% delle 28.109 imprese artigiane attive abruzzesi."

Secondo Ronci, il bando fa riferimento come già detto alle spese per l'acquisto di macchinari e attrezzatre per migliorare le prestazioni del prodotto o del processo produttivo, ma il tessuto economico delle piccole e micro imprese artigianali abruzzesi che rappresentano il 96% del totale dellòe imprese, ha bisogno invece di migliorare l’innovazione e non di un generico ammodernamento di macchinari e attrezzature.