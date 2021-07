Il Codacons offre una polizza assicurativa gratuita per spingere i cittadini abruzzesi a vaccinarsi

Il Codacons ha deciso di avviare una campagna di sensibilizzazione al tema della vaccinazioni anti Covid, regalando una polizza assicurativa per gli eventuali danni ed effetti collaterali causati dalla somministrazione, nella popolazione che non si è ancora vaccinata.

L'iniziativa è valida anche in Abruzzo come spiega l'associazione dei consumatori che punta a convincere la platea di cittadini che è ancora indecisa sui possibili effetti negativi sul fronte della salute.

"Per tale motivo il Codacons lancia oggi anche in Abruzzo una campagna in favore della vaccinazione, regalando una polizza assicurativa gratuita a chi in regione si iscriverà (al costo ridotto di 10 euro al posto dei 50 euro della normale tessera di iscrizione) all’associazione dei consumatori. Si tratta nel dettaglio si una copertura assicurativa offerta da Intesa Sanpaolo RBM Salute che prevede indennizzi a favore degli assicurati nel caso di: reazione avversa al vaccino senza ricovero, reazione avversa al vaccino con ricovero, contagio da Covid post vaccino con ricovero, oltre ad un’indennità per ricovero in terapia intensiva/sub-intensiva."

Gli iscritti non dovranno fare alcuna procedura ottenendo il servizio fra quelli compresi dal Codacons. l'obiettivo è dare maggiore serenità ai cittadini indecisi ed aumentare la percentuale di popolazione vaccinata in modo da arrivare ad una copertuna quasi totale.

Per info e dettagli: https://www.codacons.cloud/stop-covid/#