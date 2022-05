Giancarlo Di Blasio e Daniele Di Marzio confermati ai vertici di Confartigianato Imprese Abruzzo

Giancarlo Di Blasio e Daniele Di Marzio sono stati confermati presidente e segretario regionale di Confartigianato Imprese Abruzzo.

Sono stati rieletti tramite il voto del consiglio direttivo ed entrambi sono al secondo mandato.

Le due figure di vertice, che resteranno a capo di Confartigianato Abruzzo dal 2022 al 2026, hanno ringraziato i colleghi “per la fiducia accordata, che certifica quanto di valido è stato fatto fino ad ora” e hanno assicurato “il massimo impegno, nel segno della continuità, in riferimento alla mission di tutela e rappresentanza del comparto artigiano e del mondo delle micro, piccole e medie imprese abruzzesi”.

Lunghe e consolidate le loro esperienze in ambito associativo. Di Blasio, che ha da sempre a cuore i valori del comparto artigiano anche in virtù della sua esperienza personale e lavorativa, è socio fondatore, dal 2001, della T&S Sistemi sas, azienda specializzata nel settore impianti elettrici, elettronici e telecomunicazioni. E’ inoltre presidente dell’associazione Confartigianato Imprese di Pescara dal 2016 e componente del consiglio della Camera di Commercio Chieti-Pescara.

“Ogni giorno vivo sulla mia pelle le problematiche legate al mondo della piccola imprenditoria”, dice il presidente regionale, "la pressione fiscale, l’eccessivo costo del lavoro, la difficoltà a reperire personale qualificato, la complessità burocratica e normativa, sono solo alcune delle criticità che bloccano le imprese nel nostro Paese e sulle quali bisogna intervenire. Il nostro comparto necessita di essere difeso e tutelato oggi più che mai e questo è il nostro compito: continueremo a essere presenti ai tavoli di confronto con le Parti sociali e con le istituzioni, per portare avanti i nostri valori della rappresentanza”. Di Blasio sarà affiancato, nel corso del suo nuovo mandato, da tre vicepresidenti: Luciano Di Marzio (vicario), presidente di Confartigianato Imprese Teramo; Lorenzo Angelone, presidente di Confartigianato Imprese Avezzano; Francesco Angelozzi, presidente Confartigianato Imprese Chieti-L’Aquila.

Di Marzio, da ormai vent’anni, è punto di riferimento dei piccoli e medi imprenditori che operano nella provincia di Teramo. Muove i primi passi, in ambito associativo, nel 2004 e diventa segretario di Confartigianato Imprese Teramo all’età di 33 anni. È inoltre amministratore unico dell’agenzia formativa Conforma. “Siamo pronti a rinnovare la nostra sfida, con l’obiettivo di irrobustire un sistema delle imprese che, più di tutti, ha sofferto l’impatto dell’emergenza Covid, mostrando comunque una grande capacità di reazione - afferma il segretario regionale dopo la conferma - usciremo da questa crisi, che è stata ulteriormente aggravata dalle ripercussioni della guerra in Ucraina, ma servirà uno sforzo eccezionale, in termini di responsabilità e coraggio, da parte di tutti i soggetti coinvolti, per ricostruire un modello di sviluppo economico e sociale che faccia leva sul valore espresso dagli artigiani e dalle piccole imprese. Confartigianato intensificherà l’impegno di rappresentanza e di servizio al fianco degli imprenditori abruzzesi lavorando per creare un contesto favorevole, in grado di valorizzare le potenzialità imprenditoriali del nostro territorio, puntando su competenze, innovazione e sostenibilità”.

Riconfermato anche il revisore unico della Federazione Stefano D’Orazio.