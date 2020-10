Anche il pescarese Gabriele Benedetto tra i 100 top manager e imprenditori della classifica di Forbes

C'è anche il pescarese Gabriele Benedetto, ceo di Telepass, nella classifica 2020 stilata da Forbes dei 100 top manager e imprenditori italiani.

Forbes Italia ha selezionato 100 manager e imprenditori italiani che stanno guidando le loro imprese con la lungimiranza dei grandi leader.

Tra questi c'è anche Benedetto, classe 1982 nato e cresciuto a Pescara e poi trasferitosi a Milano per laurearsi all'università Bocconi.

Benedetto, che a Pescara ha svolto anche l'attività di arbitro di calcio, inizia la sua attività in Telepass Spa nel maggio del 2016 con lo scopo di trasformare Telepass nel sistema di pagamento della mobilità. Ha costruito la sua carriera nel mondo della consulenza direzionale lavorando in Value Partners per 10 anni arrivando a essere il responsabile dell'ufficio di Milano. Nella sua esperienza di consulente ha consolidato le proprie conoscenza nei Financial Services lavorando in Europa e in Asia. Precedentemente ha lavorato in Capgemini e Sony Europe.